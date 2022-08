Obraichean ùra aig Orbex

'S ann do luchd-obrach einnseanaireachd agus teigniceach a bhios mòran de na dreuchdan ùra aig ionad dearbhaidh Orbex ann an Ceann Lois - ag obair gu sònraichte air an rocaid Prime aca a leasachadh, cho math ri siostaman conaltraidh eadar luchd-obrach air a' ghrunnd agus an rocaid fhèin nuair a bhios e san adhar.