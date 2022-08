Co-chomhairle ùr mun Ghàidhlig

Chan eil fiosrachadh mionaideach ann air càite am biodh sgìrean Gàidhealtachd, is am pàipear ag ràdh gum biodh argamaid ann cuideachd airson sgìrean far a bheil sgoiltean is aonadan Gàidhlig, rud a dh'fhaodadh a bhith a' ciallachadh gum biodh sgìrean ùra 'Gàidhealtachd' ann am bailtean na h-Alba. Tha a' cho-chomhairle ag ràdh gum biodh feum air beachdachadh air dè an taic a bhiodh ann dhan Ghàidhlig ann an sgìrean mar seo.