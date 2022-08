Ofgem gan dìon fhèin mu cheangal ùr dealain 'son Uibhist is Bharraigh

Dh'innis iad gu bheil an càball a th' ann eadar an t-Eilean Sgitheanach is Uibhist 30 bliadhna a dh'aois is gu bheil cunnart ann gum bris e, mar a bhris an càball eadar an t-Eilean Sgitheanach is na Hearadh ann an 2020.