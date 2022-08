Staing na Gàidhlig ga deasbad an Leòdhas

'S e a bhuideann rannsachaidh Soillse a tha air a' cho-labhairt - air a bheil 'A' Cur Phoileasaidhean Mion-chànain an Sàs ann an Coimhearsnachdan Ionadail' - a chur air dòigh, agus dà bhliadhna ann bho thàinig an leabhar aca "The Gaelic Crisis in the Vernacular Community" a-mach.