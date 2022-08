Cothrom ùr Niseag fhaicinn

"Tha Loch Nis ainmeil air sgàth Niseig ach bheir na camarathan seo cothrom do dhaoine às gach ceàrnaidh faicinn cho èireachdail 's a tha an loch, agus 's dòcha fiadh-bheatha cuideachd - air an uisge no air tìr!", thuirt Chris Taylor bho VisitScotland.