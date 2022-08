Rabhadh mu chosgaisean Locum

Tha Bòrd Slàinte nan Eilean Siar a' cosg còrr air £140 san uair gus àrd-dhotairean a bheir leigheas do dhaoine a tha a' fulang le tinneas-inntinn a thoirt dhan sgìre, a-rèir aithisg a chaidh a dheasachadh do Bhòrd Slàinte is Cùraim nan Eilean Siar (am Bòrd Amalaichte).