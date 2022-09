Luaidh ga dhèanamh air Morair Srath Nabhair

Ann an teachdaireachd air na meadhanan sòisealta thuirt Ceann-suidhe Chomunn Clann an t-Sutharlannaich ann an Alba, Mark Mac an t-Sutharlannich-Fisher, gur ann le bròn a bha e ag innse do bhuill a' chomuinn gu robh Mgr Mac an t-Sutharlannaich air bàsachadh.