Alba a' fàgail soraidh-slàn leis a' Bhànrigh

Tha an Rìgh agus a' Bhànrigh Chèile a' falbh a Dhùn Èideann an dèidh dhaibh coinneachadh ri buill de Thaigh nan Cumantan agus Thaigh nam Morairean ann an Talla Westminster sa mhadainn, far an do thabhainn Labhraichean dà Thaigh na Pàrlamaid an co-fhaireachdainn.