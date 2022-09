Ceist mu shealg nan guga

"Bho 1970 tha sinn air 68% de dh'fhiadh-bheatha an t-saoghail a chall agus san ath 10 gu 15 bliadhna tha sinn a' coimhead ri bhith ann an suidheachadh far am bith sinn air cuir às dhan t-uamhas a bharrachd. Mar sin bu chòir dhuinn stad a bhith a' marbhadh beathaichean nach fheum sinn a bhith a' marbhadh," thuirt e .