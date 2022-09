Iarrtas às ùr 'son fiosrachaidh mu obair an A9

Nas tràithe air a' mhìos bha am BPA Làbarach 'son na Gàidhealtachd is nan Eilean, Rhoda Ghrannd, air soillearachadh iarraidh bho Riaghaltas na h-Alba mu obair-leasachaidh an A9 is tubaistean air a bhith air an rathad as t-Samhradh.