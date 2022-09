Bhìosathan dùthchail gan moladh

Tha Riaghaltas na h-Alba a' cumail a-mach gu bheil a cuid fheumalachdan fhèin aig Alba a thaobh in-imriche, an taca ris a' chòrr den Rìoghachd Aonaichte, 's gu bheil dùil gun crìon an sluagh ann an dàrna leth de sgìrean comhairle na dùthcha sna deich bliadhna a tha romhainn.