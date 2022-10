"Fracadh 's dòcha iomchaidh aig tuath"

Leig Rùnaire Chumhachd na h-Alba, Mìcheal MacMhathain, fhaicinn uair eile air a' mhìos a chaidh mar a tha Riaghaltas na h-Alba an aghaidh cheadan ùra fracaidh, agus e ag ràdh nach atharraich am poileasaidh a thaobh fracaidh - sin a dh'aindeoin 's mar a chaidh an casg a bha air roimhe ann an Sasinn a thogail.