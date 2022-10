Salar an dùil leudachadh

Gluaisidh iad à Loch a' Chàrnain dhan Uachdar ann am Beinn nam Fadhla an ath-bhliadhna, agus iad an dòchas gum bi barrachd dhaoine a' tadhal orra an sin, agus an làrach ùr nas fhaisge air a' phrìomh rathad tro na h-eileanan.