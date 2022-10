£400,000 a bharrachd airson High Life na Gàidhealtachd

Ann an aithisg a thèid air beulaibh chomhairlichean Diardaoin, thèid innse gu bheil cosgaisean bith-beò, lùghdachadh ann an luchd-cleachdaidh, is àrdachadh ann an tuarastal luchd-obrach uile air buaidh a thoirt air High Life na Gàidhealtachd.