Croitearan a' togail fianais aig Holyrood

"Tha am bile ùr seo a' dol troimhe is tha e cudromach is deatamach gum bi croitearan is duine sam bith ann an ceann a tuath na h-Alba a' gabhail pàirt ann airson mura gabh pàirt ann aig an ìre seo, nuairsin nuair a bhios na co-dhùnaidhean air an dèanamh tha e fada, fada, fada ro anmoch airson càil a dhèanamh mu dheidhinn.