Bliadhna bho nochd Flù nan Eun an Alba

"Tha mi an aghaidh cearcan a bhith dùinte a-staigh fad am beatha. Tha e ceart gu leòr a bhith dùinte a-staigh nuair a tha thu gan togail nan iseanan, ach chan eil e ag obrachadh ceart cearcan a tha a-muigh air an raon fad am beatha, chan eil e ag obrachadh ma tha thu gan dùnadh a-staigh", thuirt Mgr Dòmhnallach.