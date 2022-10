Comhairliche air Bòrd Slàinte nan Eilean Siar fhàgail

Ann an litir gu cathraiche a' bhùird, Gillian McCannon, thuirt an Comh. MacCarmaig gu bheil an àireamh de bhuill air a' bhòrd nach eil a' buntainn dha na h-Eileanan a' sealltainn gur e Bòrd Slàinte nan Eilean Siar a th' ann "ann an ainm a-mhàin".