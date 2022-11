Taic do phlana-gnothachais a' Chorrain

Thuirt cathraiche na comataidh, an Comh. Ken Gowans, gun do sheall sgrùdadh a rinn a' Chomhairle gur e ceangal deatamach a th' ann an Aiseag a' Chorrain a thaobh chosnaidhean is seirbheisean eile, is gu bheil e cuideachd fìor chudromach do thurasachd.