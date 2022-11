Comataidh na Còmhdhail a' sireadh bheachdan mu aiseagan

Tha buill na Comataidh air a bhith mar-thà ann an Eilean Arainn agus fhad 's a tha an Leas-Neach-Gairm sna h-Eileanan an Iar, bidh an Neach-Gairm, Eideard Mountain BPA, ann an Arcaibh a' coinneachadh ri buidhnean coimhearsnachd ann an sin.