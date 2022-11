Ulaidhean Uibhist a' faighinn trì duaisean arc-eòlais

Fhuair an sgioba Duais Ùr-ghnathachaidh an Arc-eòlais, Duais an Taisbeanaidh Phoblaich agus Duais an t-Sàr-choileanaidh Arc-eòlais aig Duaisean Coileanaidh an Arc-eòlais a tha air a ruith le Comhairle Arc-eòlais Bhreatainn.