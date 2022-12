Blackford a' seasamh sìos mar cheannard an SNP an Westminster

"Nam ùine mar cheannard, bhuannaich an SNP gu mòr ann an taghadh coitcheann 2019, le earrann nas motha de na bhòtaichean agus de bhuill phàrlamaid, agus tha taic do neo-eisimeileachd air a bhith a' sìor fhàs bhon uairsin - le cunntas an t-seachdain seo fhèin a' sealltainn mòr-chuid air a son.