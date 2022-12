'Aiseirigh' Shrath Chura-Dùn Omhain gus leantainn

Ann an seusan nuair a ghlac Ceann a' Ghiùthsaich na cinn-naidheachd is iad a' buannachadh a h-uile dad, bha mar a thill ainmean Shrath Chura is Dùn Omhain gu farpais am measg sgeulachdan eile aig ìre nas ìsle a bha, nan dòigh fhèin, a cheart cho cudromach do dh'iomain.