Iar-chathraiche a' fàgail NHS nan Eilean ri linn 'iomairt na aghaidh'

"Tha mar a tha seo air tachairt na bhriseadh-dùil dhuinn, is feumaidh sinn a ràdh gu bheil dragh oirnn mun iomairt leantainnich seo, is mar a dh'fhaodadh e buaidh a thoirt air cliù nan Eilean Siar mar àite fosgailte 'son a bhith a' fuireach is ag obair is far am faigh daoine fàilte", thuirt cathraiche a' bhùird, Gillian McCannon.