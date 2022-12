Rabhadh mun t-seirbheis-smàlaidh an Uibhist

Dh'innis an t-seribheis-smàlaidh anns na h-Eileanan an Iar do Bhòrd Sàbhailteachd na Coimhearsnachd aig Comhairle nan Eilean Siar gu bheil aonta ann airson taic eadar an t-seirbheis-smàlaidh shìobhalta agus seirbheis-smàlaidh Phort Adhair na Gàidhealtachd agus nan Eilean Earranta (HIAL).