Lùghdachadh an àireamhan mhinistearan an Leòdhas

Tùs an deilbh,

Tùs an deilbh, Peter Moore/Geograph

Thèid an àireamh mhinistearan ann an clèir Leòdhais de dh'Eaglais na h-Alba a lùghdachadh agus thèid cothionalan a thoirt còmhla.

Chaidh an gluasad a dheasbad aig coinneimh dhen chlèir ann an Steòrnabhagh oidhche Mhàirt.

An-dràsta tha ochdnar mhinistearan ann is aonan aca pàirt-ùine.

Tha dùil gun tèid ceangal a dhèanamh eadar eaglaisean Cheann an Loch, Liùrboist agus a' Chnuic, cho math ri Ùig, Beàrnaraigh agus Càrlabhagh.

Rachadh Nis agus Barbhas còmhla às dèidh dha na ministearan a th' ann an-dràsta an dreuchd fhàgail.

Thèid co-dhùnadh mu dheidhinn nan trì eaglaisean ann an Steòrnabhagh a chur a Dhùn Eideann leis nach robh aonta aig a' choinneimh, ach tha dùil gun tig dà choitheanal an sin còmhla fo aon mhinistear.

Comataidh shònraichte

'S e comataidh shònraichte de dh'Eaglais na h-Alba ann an Dùn Èideann a bhios a' coimhead ri sin is dùil ri fios bhuapa tràth sa bhliadhna ùir.

Cha tèid am plana gu lèir a chur troimhe gus an tèid suidheachadh Steòrnabhaigh a rèiteach.

Tha Eaglais na h-Alba an-dràsta a' coimhead ris an obair aca air feadh na dùthcha is àireamhan nam ministearan a' tuiteam.

Bha an t-Urramach Ùisdean Stiùbhart, ministear Sgire Ùige agus Bheàrnaraigh, am measg na bha aig a' choinneimh oidhche Mhàirt.

"'S e an rud a tha iadsan ag iarraidh tachairt nach bi atharrachadh sam bith ann, gum fuirich sinn mar a tha sinn, ach chan eil sin air a cheadachadh", thuirt e.

Ceanglaichean Eadar-lìn Dàimheil

Chan eil am BBC an urra ri na tha air Làraichean-lìn air an taobh a-muigh