Buaidh chosgaisean bith-beò ga rannsachadh

Tha iad airson coimhead ris a' bhuaidh air sgìrean dùthchail na h-Alba an taca ri pàirtean eile den Rìoghachd Aonaichte, a bheil taic bho Riaghaltas Westminster a' freagairt air feumalachdan choimhearsnachdan, is a bheil ceumannan eile ann a dh'fhaodadh an Riaghaltas a ghabhail.