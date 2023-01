A' Ghàidhealtachd gun trèanaichean

Chuir an stailc - mu obraichean, pàigheadh is cùmhnantan - a' mhòr-chuid de sheirbheisean rèile an Alba dheth, agus ged a thilleas an luchd-siognalaidh a dh'obair Diardaoin, tha ScotRail ag ràdh gur e clàr-ama tòrr nas lugha a bhios aca.