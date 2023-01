Busaichean comhairle a' ruith air Ghàidhealtachd

Thuirt cathraiche Comataidh na h-Eaconomaidh 's a' Bhun-structair, an Comh. Ken Gowans, gu bheil iad an dùil "sàbhalaidhean nach beag" a dhèanamh - a tha iad a' tomhas aig £1.4m sa bhliadhna, agus gun tèid aca air slighean earbsach agus seasmhach a lìbhrigeadh do choimhearsnachdan ionadail.