Àm fìor dhuilich ro chomhairlean na h-Alba

Fhuair an coimisean gur e an t-airgead riaghaltais a fhuair na h-ùghdarrasan ionadail ann an 2021-22 a' chiad turas ann an sia bliadhna a fhuair iad àrdachadh a rèir ìre na h-atmhorachd an taca ri na fhuair iad ann an 2013-14, gun a bhith a' toirt a-steach an taic-airgid a thugadh dhaibh airson dèiligeadh ri buaidh Covid.