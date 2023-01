Mì-thoileachas ann am Muile agus am bàta-aiseig briste.

San eadar-ama tha an MV Loch Frisa a' seòladh leatha fhèin a' frithealadh Mhuile. Tha i ge-tà gu math nas lugha na an Isle of Mull agus chan urrainn do ChalMac a-nis an clàr-ama a bha iad air fhoillseachadh air a son a chur an gnìomh air sgàth agus nach eil luchd-obrach gu leòr aca ann an Creag an Iubhair agus feadhainn dhiubh tinn neo air làithean-saora.