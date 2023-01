Aonta oifigeil don chùmhnant 'son dà bhàta-aiseig ùr do ChalMac

Thuirt CMAL, ris a bheil soithichean ChalMac an urra, gum feum iad a-nis feitheamh 20 là gus an cuir a' chompanaidh Thuirceach barrantas banca an sàs, aonta fom faigheadh iad an cuid airgid air ais mura tèid an cùmhnant a choileanadh.