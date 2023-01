'Briseadh-dùil mòr' mu Mhaoin Cothromachaidh an Riaghaltais

Tha Comhairle nan Eilean Siar am measg na tha ag ràdh gur e briseadh-dùil mòr a th' ann nach do shoirbhich le tagraidhean a rinn iad gu Stòras Cothromachaidh Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte, no an 'Levelling Up Fund'.