Ceistean mu thruailleadh adhair an Inbhir Nis

"'S e Sràid Hope an t-sràid as truaillte a bh' ann an Alba fad bhliadhnaichean is tha sinn air diofar mòr fhaicinn an sin. Tha a h-uile coltas ann gur e atharrachadh le na busaichean - is busaichean ùra air sgàth an LEZ - as coireach airson sin.