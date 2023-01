Taghadh Chupa MhicTàmhais

Bidh geama gu math tarraingeach cuideachd ann an Reàraig far an tèid Ceann Loch Seile, a thog an cupa 'son a' chiad turas ann an 2021, an aghaidh Bhaile Ùir an t-Slèibh, an sgioba a tha air Cupa MhicTàmhais a bhuannachadh nas trice na cluba sam bith eile.