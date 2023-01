Ceist mu fhàgail Taigh a' Bhaile Inbhir Nis

Thuirt an Comh. Mac a' Phearsain gur ann gu Maoin Mhaith Choitchinn a' bhaile a chaidh am màl airson oifisean na Comhairle ann an Taigh a' Bhaile, 's gun tig call air a' mhaoin mura faighear air na h-oifisean a dh'fhàgas a' Chomhairle uile a lìonadh.