Luchd-iomairt a' Chorrain a' sireadh chòmraidhean mu dhrochaid

Dh'innis Mgr MacMhathain gu bheil an dreach as ùire de dh'Ath-sgrùdadh an Riaghaltais air Pròiseactan Còmhdhail, a chaidh fhoillseachadh san Dùbhlachd, a' beachdachadh air ceanglaichean stèidhichte air Caolas na Hearadh, Caolas Bharraigh, is eadar agus Muile is tìr-mòr.