Rabhadh mu atharrachadh na h-aimsire is maoimean-sneachda

"Bidh sinn a' cur a-mach fiosrachaidh là ro-làimh agus 's dòcha gu bheil sinn a' meas gu bheil an cunnart bho maoimean-sneachda àrd, is an ath-là an uairsin tha e air atharrachadh gu tur is chan eil an cunnart cho mòr", thuirt e.