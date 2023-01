Àrdachadh prìse ga mholadh do chuid de dh'ionadan-teàrrdsaidh air Ghàidhealtachd

Tha iad cuideachd an sàs ann am pròiseact còmhla ri coimhairlean Obar Dheathain agus Siorrachd Obar Dheathain a tha ag amas air làraichean eile a chomharrachadh a bhiodh freagarrach airson ionadan a stèidheachadh ann an ceann a tuath agus an ear thuath na dùthcha.