Poilis nan Eilean Siar a' sireadh taic le fiosrachadh dhrugaichean

A rèir àireamhan nam poileas fhèin, tha an àireamh dhaoine a chaidh a ghlacadh le drugaichean an-àirde gu mòr, ach chaidh an àireamh a chuireadh fo chasaid gun robh iad an sàs ann an reic dhrugaichean sìos 50% an-uiridh.