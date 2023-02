Dùil ri co-chomhairle air dà sgoil a dhùnadh

A rèir na h-aithisg a thèid air beulaibh chomhairlichean, tha an-dràsta nas lugha na còignear aig aois bun-sgoile ann an sgìre na sgoile is am pàrantan uile air roghanachadh an cur gu sgoiltean eile, an dà chuid 'son cothrom fhaighinn air foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, air neo gum b'fheàrr leotha sgoiltean eile.