Briseadh-dùil is fearg mun A9

Dh'innis i cuideachd nach do chuir ach aon chompanaidh tagradh air adhart airson obair a dhèanamh air cuibhreann den rathad eadar an Tom Aiteann agus a' Mhòigh, is gum feum an cùmhnant a dhol a-mach gu tairgse oir nach robhar den bheachd gum faigheamaid luach an airgid bhon tagradh a bh' ann.