Iomairt Ghlaschu gus leantainn

Mhol iad do phàrantan nach d' fhuair àite san Lùnastal am-bliadhna a dhol an sàs ann am pròiseas tagraidh oifigeil Comhairle Ghlaschu, is iad ag ràdh gur e cothrom a th' ann do phàrantan an guth a thogail, a dh'aindeoin dhraghan gur ann do sgoilearan na Beurla a chaidh am pròiseas seo a chur air dòigh bho thùs.