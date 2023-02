Sgrùdadh ga iarraidh mun A9

Dh'innis Ministear na Còmhdhail Jenny Gilruth an t-seachdain a chaidh gun tèid obair air pàirt dhen rathad eadar Tom Aiteann agus a' Mhòigh a-mach gu tairgse a-rithist agus nach gabh an rathad eadar Peairt is Inbhir Nis a dhèanamh dà-fhillte air fad ro 2025 a-nis, mar a gheall an SNP.