Co-chomhairle air dùnadh sgoiltean

Bidh Comhairle na Gàidhealtachd a' sireadh bheachdan na coimhearsnachd a dh'aithghearr air na tha an dàn do Bhun-sgoil an t-Sruthain san Eilean Sgitheanach, a chaidh a dhùnadh an-uiridh, agus Bun-sgoil Thoirbheartain air Taobh Siar Rois a dhùin ann 2012.