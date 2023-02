Beachdan gan iarraidh bho mhuinntir Luinn

Dh'iarr Comhairle Choimhearsnachd Luinn air gnothachasan is muinntir an eilein freagairt a thoirt do cho-chomhairleachadh an riaghaltais air molaidhean airson sgìrean HPMA - no Sgìrean Mara le Dìon Àrd - a stèidheachadh timcheall chladaichean na h-Alba.