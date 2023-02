Àrdachadh 5% air cìs-chomhairle nan Eilean Siar

Thuirt Fear-gairm Comhairle nan Eilean Siar, Coinneach MacLeòid, gum biodh sin air am fàgail ann an suidheachadh far am feumadh iad £600,000 a thoirt a-mach às an stòras-airgid a th' aca mu seach, nan robh iad air gabhail ri molaidhean buidheann an SNP.