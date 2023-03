Mì-thoileachas le dàil eile air an MV Corran

"A thuilleadh air sin, glè thric chan eil rùm gu leòr air an Maid of Glencoul airson na tha de dhaoine a tha airson a dhol tarsainn. Tha daoine a' feitheamh an sin is tha i a' falbh air ais is air adhart dhà no trì tursan mus faigh iad air bòrd", thuirt e.