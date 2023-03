Carragh-chuimhne do dh'eilthirich an SS Marloch

'S e 2023 Bliadhna Tilleadh Dhachaigh Innse Gall agus bidhear a' comharrachadh gu bheil 100 bliadhna ann on sheòl an SS Marloch à Loch Baghasdail agus an SS Metagama à Steòrnabhagh. Air bòrd an dà shoithich bha na ceudan de dh'eilthirich a' dèanamh air Canada.