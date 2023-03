Buaidh sheirbheisean adhair gan stad air cùram eileanaich le aillse

"Chaidh sin a chur air dòigh gu math cliobhar an toiseach airson an 28mh den Ghearran, ach b' fheudar an turas sin a chur dheth leis nach b' urrainn dhomh faighinn ann air plèana neo fiù's air bàta-aiseig, rud nach eil a-mach às an àbhaist.