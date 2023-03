ICT gus cluich an aghaidh na h-Eaglaise Brice an Cupa na h-Alba

'S e faochadh a bhios ann an dà chuid do dh'Inbhir Nis agus sgioba na h-Eaglaise Brice gun deach aca air Celtic is Rangers a sheachnadh san iar-chuairt dheireannaich, is fuamhairean Ghlaschu air an taghadh an aghaidh a chèile sa gheama eile.